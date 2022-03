Musica: trasferta a Ginevra per i Bellamorèa

Trasferta internazionale a Ginevra per i Bellamorèa che parteciperanno al festival Sicilia tra musica e canti della tradizione popolare del mediterraneo.

Una prestigiosa tournée internazionale per i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa¸da sempre impegnati nel loro progetto musicale rivolto agli italiani all’estero, questa volta sono stati invitati a Ginevra per intrattenere il pubblico all’interno di una grande manifestazione che ha visto come protagonista la Sicilia attraverso esposizioni e degustazioni di prodotti eno-gastronomici.

Il festival Sicilia a Ginevra si è svolto dal 18 al 20 marzo alla Salle des Fetes de Carouge ed è stato organizzato dalla Saig, associazioni italiane di Ginevra che vede come coordinatore Carmelo Vaccaro, con il patrocinio della regione, del consolato generale di Ginevra, l’istituto italiano di cultura di Zurigo, dal Comites di Ginevra in collaborazione con diversi comuni italiani.

“Siamo felici, dopo due anni di fermo artistico, di essere ripartiti con i nostri concerti rivolti agli italiani residenti all’estero – hanno detto i fratelli Emanuele e Francesco Buetto – Seppur con il cuore triste per quanto sta accadendo nel mondo, la musica ha un forte potere: quello di legare, generare ponti che accomunano, fratellanza ed unione. Una delle nostre citazioni preferite è: un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Nel nostro piccolo – concludono – speriamo di essere riusciti con la nostra musica, a raggiungere questo obiettivo”.

“E’ stato un momento di musica in chiave moderna quella dei Bellamorèa – afferma Carmelo Vaccaro, coordinatore della società associazioni italiane a Ginevra – che hanno arricchito la manifestazione Festival Sicilia a Ginevra. I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto hanno proposto al pubblico presente un repertorio culturale della musica popolare del mediterraneo che hanno riportato i ricordi della patria a tutti gli italiani presenti.

I fratelli Emanuele e Franesco Bunetto, in arte “Bellamorèa”, sono un duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, sono cantautori di Pop World music. Francesco è giornalista ed Emanuele, musicista e compositore. Insieme uniscono le loro professioni per creare brani che raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità e alla legalità.

La loro prima esperienza artistica televisiva risale al 2013 con la partecipazione al programma TV in onda su canale 5 “Italia’s got talent” Dal 2019 sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World” e mimra alla valorizzazione della cultua e della musica popolare del Mediterraneo attraverso studi e ricerche etnomusicologi che. Hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Malta e Svizzera.

Dal 2020 realizzano videoclip musicali, collaborando con artisti del panorama nazionale ed internazionale quali: Phil Palmer, Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Paride Benassai, Lucia Sardo, Carlo Muratori, Ernesto Maria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Francesco Castiglione, Daria Biancardi, Faisal Taher, Chris Clun, Dinastia e Max Busa (Alì Babà).

Nel 2021 ricevono una lettera di elogio da parte del presidente della repubblica italiana, Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale e da papa Francesco dopo aver visto il videoclip musicale dei Bellamorèa dal titolo “Mediterraneo”.