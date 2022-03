Milazzo (Me): al Majorana incontro con la polizia

La polizia a scuola all’istituto Ettore Majorana di Milazzo nell’ambito della campagna #lapoliziavaascuola organizzata e promossa dalla questura di Messina in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale.

L’obiettivo della campagna #lapoliziavaascuola è raccontare, in giornate interamente dedicate agli studenti di ogni ordine e grado, le funzioni, gli obiettivi e le generali modalità operative degli uffici della polizia di Stato, così da poter condividere con i giovani una cultura della legalità e del rispetto.

Con le dovute e rigorose misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid, nell’aula magna dell’istituto una rappresentanza degli studenti del triennio ha accolto Francesca Bongiovanni, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Milazzo e il vice ispettore Filippo Salvadore per un evento caratterizzatosi come dialogo e scambio sinergico di regole, punti di vista ed opinioni.

Dopo i saluti del dirigente scolastico, Stello Vadalà, l’attività della campagna di prossimità della polizia ha avuto inizio con la visione di materiale multimediale spiegato e commentato per poi proseguire con la trattazione di altre tematiche scaturite dalle numerose domande degli alunni su bullismo e cyber bullismo in particolare, la dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcolici, il contrasto al crimine, il rispetto delle norme del codice della strada e la violenza di genere.

L’interesse e il coinvolgimento degli alunni presenti in aula magna hanno sottolineato l’importanza che iniziative simili rivestono nell’attività didattica quotidiana in totale sinergia con le istituzioni del territorio a testimonianza della volontà di affrontare le sfide della società odierna guardando al futuro delle nuove generazioni e sostenendolo con azioni concrete perché esso sia migliore per tutti.

Nel congedare gli ospiti, il preside ha ringraziato particolarmente i relatori per la convinta adesione all’iniziativa. “Alla delicata opera di formazione ed istruzione dei cittadini – ha commentato – devono cooperare tutte le istituzioni per favorire il rafforzamento della condivisione per la legalità e contribuire al percorso di crescita e di educazione verso il rispetto delle regole e della comunanza di quei valori quali l’amicizia, la solidarietà e la legalità su cui si fonda la nostra società”.