Catania: suonava con insistenza al citofono dell’ex compagno, ai domiciliari

Una donna molesta, questa volta, suonava con insistenza al citofono dell’ex compagno, sottoposto ai domiciliari nell’abitazione della propria madre. È successo a Catania dove gli agenti delle volanti sono intervenuti a placare la donna che, avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, iniziava ad insultare l’ex che era affacciato al balcone. Si è anche scagliata contro gli agenti, spintonandoli e strattonandoli perché voleva accedere nel palazzo.

L’uomo, che ha formalizzato un’ulteriore denuncia nei confronti della ex, ha riferito di essersi separato da lei nel 2018, dopo una relazione durata 23 anni dalla quale erano nati due figli. A seguito di diverse denunce da parte della donna nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia e atti pesercutori, lo stesso era stato arrestato.

Da quando l’uomo si trovava ai domiciliari, era stata la donna a molestarlo telefonicamente all’inizio e poi presentandosi sotto casa proferendo insulti e minacce nei suoi confronti, suonando il citofono anche di notte.

L’uomo aveva già formalizzato negli ultimi mesi del 2021 quattro denunce nei confronti della donna e la madre di lui aveva presentato altre due denunce a marzo del 2022 per molestie e minacce. Nello specifico, la donna ha raccontato che prima dell’arrivo della volante la signora aveva iniziato a suonare insistemente al citofono e, avendo trovato il portone di ingresso allo stabile aperto, riusciva a raggiungere il pianerottolo della sua abitazione per poi bussare alla porta pretendendo di entrare e insultando l’uomo ad alta voce.

Per questo la donna, una catanese di 49 anni, è stata arrestata per atti persecutori, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Per lei si sono aperti i cancelli del carcere in attesa dell’udienza di convalida di fronte al Gip.