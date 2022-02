Ribera (Ag): l’istituto Arturo Toscani verso la statizzazione

Il 28 febbraio alle 11.00 nella nuova sede dell’istituto superiore di studi musicali Toscanini di Ribera, nell’agrigentino, si terrà una conferenza stampa relativamente alla promozione a conservatorio di musica di Stato dell’istituto nel trentesimo anniversario dalla sua fondazione.

Interverranno, per l’istituto, il presidente Giuseppe Tortorici; il direttore, Riccardo Ferrara; la vice direttrice con delega per la statizzazione, Mariangela Longo, già direttrice dal 2015 al 2021, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti nel processo di statizzazione: il sindaco di Riberta, Matteo Ruvolo; il commissario del libero consorzio dei comuni di Agrigento, Raffaele Sanzo; l’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla.

Con l’occasione, sarà presentata la nuova pubblicazione in dvd “La suite dei templi”, opera sinfonica e jazz, edita da edizioni musicali Wicky di Milano, composta, eseguita e prodotta dal conservatorio Arturo Toscanini nell’ambito del progetto di ricerca e formazione professionale global learning II, promosso da Empedocle consorzio universitario di Agrigento, realizzato con il sostegno finanziario dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale della regione Siciliana.

L’incisione, dedicata al prestigioso riconoscimento ottenuto dallo Stato è stata realizzata nel 2021 sotto la direzione artistica della professoressa Longo e la supervisione del direttore di produzione Piraino in versione live nello splendido scenario dei templi di Agrigento e di Selinunte a cui è dediata. Le riprese sono avvenute durante i concerti svolti anche in occasione della festa della musica europea con il patrocinio di importanti istituzioni nazionali ed internazionali quali la commissione europea, il ministero dell’universitàe ricerca, il ministero della cultura, assessorato ai beni culturali e all’identità siciliana, assessorato al turismo, sport e spettacolo regione sicilia, parchi archeologici di Selinunte e Valle dei Templi, festa della musica Italia, Aipfm (associazione italiana per la festa della musica), “This moment in time”, evento mondiale del gong di apertura della festa della musica partito da New York lo scorso 20 giugno e condiviso da 26 paesi tra cui Usa, Brasile, Regno Unito, Italia, Svizzera e Australia.

Protagonisti della pubblicazione editoriale e della relativa incisione docenti e studenti del conservatorio in veste di compositori (S. Sciarratta, A. Maniaci, S. Piraino, G. Tantillo, N. Collura, S. Calì, Ernesto Marciante), solisti e musicisti dell’orchestra sinfonica e jazz Arturo Toscanini diretta dal maestro Alberto Maniaci.