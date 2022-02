Caltanissetta: due rapine in pochi minuti, 38enne arrestato

Un 38enne è stato arrestato dalla polizia di Stato a Caltanissetta perché si era reso autore di due tentate rapine in pochi minuti nel pomeriggio di domenica. Sabato sera un’altra rapina, condotta con le stesse modalità, era stata consumata ai danni di un giovane che stava prelevando contante da un bancomat in via Canonico Pulci.

Le manette sono scattate ai polsi del 38enne che dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. L’equipaggio di una volante nel primo pomeriggio, a seguito di chiamata alla sala operativa, è intervenuto in via Guastaferro alla fermata degli autobus dove due giovani hanno riferito che, poco prima, un uomo incappucciato e con la mascherina, si era avvicinato alla loro auto chiedendo soldi e minacciandoli con una siringa intrisa di sangue.

La rapina non si è consumata grazie alla pronta reazione dei giovani che hanno immediatamente messo in moto e sono scappati. Una volta raccolte le descrizioni del rapinatore sono state avviate le sue ricerche. Dopo pochi minuti dal primo episodio, un’altra richiesta di intervento è giunta da parte di un altro giovane che, mentre stava prelevando del contante dal bancomat dell’ufficio postale di piazza Roma, è stato minacciato dalla stessa persona che ha agito con lo stesso modus operandi. La rapina non si è consumata in quanto la vittima, che aveva inserito la carta nel bancomat, ma non aveva ancora inserito il pin, si è allontanato repentinamente.

La volante, giunta sul posto nell’immediatezza dei fatti, ha bloccato il rapinatore, che corrispondeva alla descrizione delle vittime, che stava cercando di allontanarsi a passo veloce. A seguito della perquisizione personale all’uomo è stata sequestrata una siringa e alcuni aghi intrisi di sangue. Una volta condotto in questura, l’arrestato ha ammesso di essere stato l’autore delle due tentate rapine. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto al carcere di Malaspina a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sabato sera un’altra rapina, con le stesse modalità, era stata consumata ai danni di un giovane che stava prelevando contante dal bancomat in via Canonico Pulci.