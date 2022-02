Barcellona Pozzo di Gotto (Me): le melodie di Morricone inaugurano la stagione del teatro Mandanici

Saranno le melodie di Ennio Morricone ad inaugurare la stagione del teatro Mandanici di Bacellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Appuntamento il 12 febbraio alle 21.00 al teatro comunale barcellonese dove risuoneranno le immortali e uniche melodie di Morricone grazie all’orchestra filarmonica della Calabria e il coro lirico siciliano, diretti dal maestro Filippo Arlia.

In programma l’esecuzione delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come “Nuovo cinema paradiso”, “la leggenda del pianista sull’oceano”, “per un pugno di dollari”, “Mission”, “C’era una volta il west”, “Giù la testa”, “L’avventuriero”, “C’era una volta in America”.

Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori dell’età contemporanea. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraverso svariati generi musicali, facendo di lui il più importante autore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato ad un grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano.

In un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo attraversando da due anni a questa parte, l’amministrazione comunale, con l’impegno in prima persona del sindaco Pinuccio Calabrò e del suo esperto per la valorizzazione del teatro, Alberto Munafò SIragusa, ha voluto sostenere con forza la stagione teatrale, riconoscendo alla cultura e alla bellezza il ruolo di perno attorno al quale ruota la vita di una comunità che possa dirsi civile ed avanzata, onorando anche tutti gli impegni assunti dalla precedente amministrazione.

L’evento di apertura della stagione teatrale vedrà schierati sul palcoscenico l’orchestra filarmonica della Calabria, il coro lirico siciliano e la soprano Maria Franesca Mazzara, diretti dal maestro Filippo Arlia. A dirigere il cora sarà il maestro Francesco Costa mentre regia, disegno lugli e le immagini saranno curate da Claudio Mantegna.