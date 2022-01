Gli strumenti digitali di cui un’azienda ha bisogno per tenersi informata

Molte aziende hanno bisogno di tenersi al passo con i tempi ed aggiornate con le ultime notizie del proprio settore. Per farlo sono indispensabili degli strumenti che possano soddisfare necessità legate a canoni economici, di velocità e sicurezza fondamentali per farsi trovare pronti in ogni occasione senza un dispendio di risorse troppo ingente. Abbiamo quindi realizzato una categorizzazione di tool necessari a soddisfare a pieno ogni queste necessità.

La classica mazzetta dei giornali si fa digitale

L’utilizzo di uno strumento per raccogliere gli abbonamenti delle principali testate giornalistiche di interesse aziendale è un punto chiave nell’aggiornamento del proprio personale. La solita mazzetta di fogli si fa ormai del tutto in digitale. Avere l’abbonamento di testate come il Corriere della Sera per aziende e/o altri giornali su un unico portale, permette di risparmiare ingenti quantità di tempo e spazio oltre che di fornire aggiornamenti mirati alle esigenze di ciascun lavoratore. Il dipendente non si trova più nella situazione di doversi confrontare con enormi pacchi di carta di ogni genere senza sapere dove guardare.

La tecnologia permette infatti di selezionare le testate più utili alle esigenze del singolo individuo e scorrere la renderizzazione digitale delle pagine cartacee in pochi movimenti della mano. Questi strumenti danno la possibilità a tutto lo staff di un’azienda di accedere alla copia del giorno del quotidiano di interesse, leggere ogni singola pagina del giornale e, se necessario, ritagliare e salvare singoli passaggi di articoli. Per il singolo utilizzatore i vantaggi non sono pochi i tempi necessari per reperire una informazione calano vertiginosamente, contando su motori di ricerca interni e su un ottimo servizio di archiviazione delle notizie più rilevanti. Fondamentale all’interno di un azienda anche la possibilità di poter accedere da remoto da qualsiasi dispositivo di cui si è dotati per la visualizzazione sia online che off-line.

Avere a disposizione uno strumento in grado di semplificare la solita sfilza di abbonamenti a diverse testate giornalistiche è un vantaggio anche per l’ufficio acquisti dell’azienda che non dovrà più gestire decine di abbonamenti ma potrà concentrare la sua attenzione verso un singolo fornitore specializzato nel B2B.

Il Social Media Monitoring per l’analisi dell’opinione pubblica

Oltre alla lettura di singoli giornali su base quotidiana, sono molte le aziende che necessitano di tenere sotto controllo l’opinione che il pubblico ha del settore in cui opera e delle notizie che vengono mostrate ai loro papabili clienti. Per far questo esiste il Social Media Monitoring, ossia la ricerca sui social network di informazioni e contenuti generati dagli utenti per un certo argomento. Come è facilmente intuibile, si può avere un’idea di quali siano gli interessi e le opinioni degli utenti o quali siano le community più attive attorno ad un determinato tema. Alcuni dei principali tool che permettono di seguire le discussioni del pubblico sono:

Zoho Social: si tratta di uno strumento che può monitorare in tempo reale il pubblico per un determinato tema su uno o più social simultaneamente. Il suo punto a favore più importante è sicuramente la possibilità di utilizzare una dashboard che permette di ascoltare i post rilevanti. Questo strumento può monitorare le parole chiavi principali, gli hashtag e le recensioni.

Keyhole: questo tool è utile per analizzare il sentiment del pubblico nei confronti della tua azienda. Non solo è possibile studiare le parole chiave preferite, si può anche osservare come si muovono i leader del settore e vedere come reagiscono i loro clienti.

Google Alert: probabilmente è uno dei più famosi strumenti per osservare cosa gira attorno ad una singola parola chiave. A differenza degli altri strumenti, invia una notifica per email ogni volta che trova risultati legati alle parole da te inserite.

Hootsuite: è una dashboard che, come i precedenti, permette di monitorare cosa accade sui post del profilo pubblico di un’azienda. Osserva inoltre tutte le volte che un marchio inserito nelle ricerche viene menzionato, può tornare molto utile per impostare dei focus su singoli argomenti che vuoi analizzare. Ha dalla sua la possibilità, a seconda delle parole chiave inserite, di filtrare i risultati per data e di mostrare le statistiche relative ai dati demografici degli utenti. L’aggiornamento real-time passa per i Feed RSS



Se da una parte ci sono App che permettono di raccogliere le principali testate giornalistiche e dall’altra ci sono applicazioni in grado di tenere le aziende sempre aggiornate su i principali movimenti che avvengono in ambito social, bisogna anche ricordare l’importanza dell’utilizzo dei Feed RSS, strumenti importanti per filtrare contenuti in tempo reale, necessità sempre più incalzante per professionisti e non. Si tratta di una tecnologia che permette di tenersi informati tramite Internet seguendo gli aggiornamenti legati a specifici siti web o macroaree tematiche in tempo reale. Tutto questo è possibile tramite notifiche inviate direttamente ai dispositivi. Per maneggiare in modo pratico questi strumenti si possono utilizzare dei feed reader distinguibili in:

Software da scaricare sul computer. Programma da scaricare sul cellulare. App online da utilizzare via browser.

Il feed reader di maggior successo è sicuramente Feedly, uno strumento che permette di raggruppare in una sola pagina web tutti gli aggiornamenti derivanti da altri siti. Può tornare quindi molto utile per organizzare la rassegna stampa per aziende. Andare a controllare ogni giorno cosa avviene in rete non è più necessario, basta inserire gli URL dei siti da cui vuoi ricevere aggiornamenti e catalogare le informazioni tramite tag.

Unico limite di questo strumento è l’impossibilità di fornire accesso a contenuti protetti, come nel caso di siti che richiedono abbonamento per la lettura di pagine o il reperimento di informazioni.