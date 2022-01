Catania: emergenza sicurezza in città

Da mesi parcheggiare una macchina sotto casa a Catania è decisamente poco sicuro. Il giorno dopo si rischia di trovare l’auto senza copertoni, senza marmitta o, peggio, con i vetri dei finestrini sfondati. Una situazione che viene messa in luce anche dalla presidentessa dell’assemblea provinciale per il partito democratico, Ersilia Saverino.

“I criminali – dice Saverino – colpiscono punti della città dove i sistemi di sicurezza, come le telecamere, sono minimi e dove mancano adeguati controlli del territorio.” Saverino lancia un appello affinché si studi a fondo il problema e si adattino le giuste contromisure nei confronti di una microcriminalità sempre più dilagante.

“Con Pogliese sospeso dalla carica di sindaco – prosegue Saverino – la città rischia di ritrovarsi ora, ancora di più, senza una guida politico-amministrativa adeguata.

Un’ipotesi, questa, da scongiurare in tutti i modi. Per queste ragioni chiedo a palazzo degli Elefanti, per quanto riguarda le competenze del comune e in collaborazione con il prefetto e le forze dell’ordine, di assicurare tutte le misure rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini, delle loro auto sperado di ritrovare una maggiore vivibilità della nostra città.