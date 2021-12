Catania: a Zampognarea la novena itinerante “Natus est”

Continuano gli appuntamenti di Zampognarea a Catania. Domani, giovedì 30 dicembre, a partire dalle 17.00 nella chiesa San Nicolò l’Arena di piazza Dante ospiterà la presentazione dello spettacolo “Natus est”, una novena itinerante in concerto con la partecipazione dei musicisti Franco Barbanera, Roberto Catalano, Maurizio Cuzzocrea, Vincenzo Cuzzocrea, Angelo Salerno e Vittorio Ugo Vicari. La novena sarà proposta in due turni: 17 e 18, su prenotazione e a numero chiuso.

Il progetto recupera molte canzoni della tradizione del Santo Natale e ne propone una breve selezione in forma itinerante dentro la magnifica basilica di S. Nicolò l’Arena a Catania, privilegiando gli altari e i luoghi in cui la festa natalizia ha il suo maggior senso: ai piedi della pala di San Giuseppe, davanti al Presepe, nei pressi della pala della Madonna col Bambino. Accompagnati da strumenti musicali della tradizione cristiana popolare di mezza Europa, i musicisti canteranno l’avvento del Redentore, la Visitazione dei pastori, quella dei Magi.

Nei giorni a seguire verranno proposti due laboratori per i più piccoli: “Una famiglia zampognara – Racconti, suoni, storie di zampogne per grandi e piccini”, in collaborazione con Kids Trip (3 gennaio ore 17.00 presso la Chiesa di Sant’Anna); “La mia prima zampogna” – Laboratorio di liuteria creativa per bambini (4 gennaio dalle ore 16.30 presso la Legatoria Prampolini).

A conclusione del programma l’atteso concerto dell’Orchestra amatoriale Vincenzo Scontrino, in collaborazione con Contrappunto Festival, che avrà luogo il 6 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa San Nicolò l’Arena. L’orchestra nasce come iniziativa di promozione della cultura musicale e della socialità e riunisce musicisti di tutte le generazioni e che nella vita, dopo gli studi musicali, hanno intrapreso altre esperienze di vita e professionali.

Organizzata dalle associazioni Darshan e Areasud, con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, Zampognarea mira alla diffusione del patrimonio musicale tradizionale e fa parte di Italiafestival, la più importante associazione di festival di spettacolo dal vivo italiani. Per informazioni e prenotazioni agli eventi: www.associazione-darshan.it o 331/4861931