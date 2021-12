Catania: concerto dell’orchestra da camera Orfeo

L’orchestra da camera Orfeo torna protagonista di un nuovo concerto alla chiesa Immacolata di San Gregorio di Catania. Appuntamento il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, alle 20.30.

L’orchestra, fondata a Catania nel 2020 dal direttore Domenico Famà, è formata da professori d’orchestra nonché da giovani ed eccellenti strumentisti di nuova generazione provenienti da diverse parti del mondo. Scopo principale della formazione è quello di dedicarsi ad un repertorio musicale vasto che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, prestando attenzione alla prassi esecutiva e alle fonti musicali di riferimento.

L’orchestra ha collaborazioni stabili con le maggiori realtà musicali del territorio sin dalla sua nascita. Tra queste: il teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, la società catanese Amici della musica, l’associazione musicale Mozart Italia. Nel 2021 il direttore della formazione è stato selezionato dalla celebre etichetta discografica internazionale Brilliant classics per la registrazione di un progetto discografico con distribuzione mondiale, dedicato al repertorio per orchestra d’archi tardo-romantico. A dirigere la formazione, come detto, il maestro Domenico Famà che è anche compositore e chitarrista classico.

Domenico Famà è uno dei musicisti pluripremiati e poliedrici più interessanti della sua generazione, con alle spalle una lunga carriera concertistica, collaborazioni con le più importanti realtà musicali italiane e già rappresentato da diverse etichette discografiche internazionali, tra cui la Da Vinci Publishing di Osaka e l’etichetta olandese Brilliant Classics.

I suoi lavoratori editoriali e discografici sono interamente prodotti e distribuiti a livello mondiale da Hal Leonard e, in Italia, da Ricordi. Conta diverse collaborazioni con il teatro Bellini di Catania, tra cui il suo concerto di debutto come direttore d’orchestra nel 2018, con l’orchestra Classica Viva di Milano e con l’orchestra del Maggio musicale di Firenze. Dal 2020 Famà è direttore fondatore dell’orchestra da camera Orfeo.

Il programma del concerto del 6 gennaio, organizzato dall’assessorato allo spettacolo del comune di San Gregorio di Catania, è interamente dedicato ai capolavori strumentali del Settecento e Ottocento musicale per orchestra d’archi. Tra le composizioni in programma, il virtuosistico e frizzante Divertimento K136 di Mozart, le Variazioni per clarinetto e orchestra di Rossini con solista Vincenzo Isaia, l’andante cantabile di Tchaikovsky per violoncello e orchestra e con solista Giulio Nicolosi e le Variazioni su un tema di Tchaikovsky di Arensky; la celebre Elegia per archi di Elgar e il virtuosistico Allego alla Mendelssohn di Bottesini per contrabbasso e orchestra e con solista Carmelo La Manna. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.