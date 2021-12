Calatabiano (Ct): scoperta e sequestrata piantagione di canapa

Una piantagione di canapa indica sativa con oltre 260 Kg di infiorescenze è stata scoperta e sequestrata dagli agenti della guardia di finanza a Calatabiano, nel catanese. Il responsabile di un’azienda catanese, esercente l’attività di coltivazione di canapa light, è stato denunciato per coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le attività condotte dai militari della compagnia della guardia di finanza di Riposto, con il supporto della seconda sezione SIAC del nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza, sono iniziate a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio. Nel corso dei servizi è stata individuata nelle vicinanze del fiume Alcantara l’azienda dedita alla coltivazione di canapa indica sativa che poneva in vendita tramite internet ,diverse tipologie di inflorescenze e resine provenienti dalla coltivazione di canapa light.

Le conseguenti indagini hanno permesso ai finanzieri di appurare che l’azienda aveva nella sua disponibilità un terreno di circa 7 mila metri quadrati, così come un immobile utilizzato come laboratorio e deposito delle piante raccolte. Nei luoghi riconducibili all’impresa sono stati trovati più di 260 Kg di infiorescenze di canapa indica sativa e resina estratta dalla stessa sostanza. Secondo quanto appurato dai finanzieri, la coltivazione nonostante fosse lecita se destinata a scopi industriali o agroalimentari, in realtà la droga veniva ceduta a privati cittadini al di fuori delle finalità autorizzate e in violazione della normativa delle sostanze stupefacenti.