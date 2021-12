BROLO (Me): calze, mantelle, copertine colorate a maglia pronte nella cesta per i bambini nati prematuri

L’Associazione Semplice…MENTE Insieme, questo fine settimana, ha consegnato all’UTIN dell’Ospedale Barone Romeo di Patti, i lavoretti a maglia realizzati dalle mamme e dalle nonne dell’Associazione.

È cosa nota, che l’Associazione nasce come punto di riferimento per i pazienti con Alzheimer ed anche per i familiari che necessitano di un appoggio emotivo e pratico. <<Noi ci siamo>> afferma Marisa Briguglio che insieme a tutti i soci ed alla vice presidente, ha già sfornato i primi progetti e tanti altri ne intende portare avanti.

Già il 25 novembre per la “giornata mondiale contro la violenza sulle donne” è stata realizzata una coperta rossa con 104 quadratini realizzate a mano dalle signore che frequentano l’Associazione. Un lavoro che ha impiegato le mani degli antichi saperi per oltre un mese e che vuole dimostrare, come tante mani possono unirsi per fare maglia nella solidarietà.

Altra iniziativa il laboratorio “un filo di dolcezza” che ha visto protagonista l’Associazione con dei doni dei lavori a maglia, realizzati sempre dalle signore che frequentano l’Associazione. Il tutto è stato donato ai bambini del reparto dell’UTIN così come indicato ad inizio articolo.

La presidente dell’Associazione Marisa Briguglio e la vicepresidente Marilena Foti hanno voluto ringraziare pubblicamente la dottoressa Caterina Cacace e l’equipe presente per la calorosa accoglienza.

In questo momento il corpo associativo è composto da sette soci che collaborano con l’Alzheimer Caffè di Palermo. I lavori in cantiere e le idee non mancano: laboratori creativi, teatrali, di stimolazione cognitiva e di cucito, hanno cadenze settimanali.

In cantiere tante altre iniziative che l’Associazione intende realizzare, con il buon augurio di tutti coloro, che conoscono l’esempio valido dato da questa giovane realtà.