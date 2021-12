Palermo: Ruggero Mascellino in concerto per la stagione del Brass extra series

Ruggiero Mascellino in quintetto torna in scena per la stagione Brass Extra Series con il concerto “Evanescenze”. Appuntamento giovedì 9 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Santa Cecilia per un progetto musicale che rappresenta un percorso musicale attraversando le composizioni più rappresentative dell’artista in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, dando vita ad uno spettacolo originale e multiforme che evoca suggestioni antiche e nuove, tutte accomunate dal fil rouge della mediterraneità.

A condividere il palcoscenico con Ruggiero Mascellino, un ensemble costituito dallo stesso compositore al pianoforte ed alla fisarmonica, Gaspare Palazzolo al sax, Manfredi Tumminello alle chitarre, Marco Spinella al basso, Gabriele Palumbo alla batteria. L’evento è arricchito dalla regia di Antonio Prestigiacomo, le immagini di scena di Pupi Fuschi, Domenico Guddo, Natale Sottile e della sandartist Stefania Bruno e vede la collaborazione di Laura Arcilesi (Soleventitour). Il concerto prelude all’uscita del nuovo album The Seasons, edito da Da Vinci Publishing, che verrà presentato a febbraio 2022.

Oltre ai concerti in abbonamento il Brass Group propone appunto quelli della stagione Extra Series con il concerto di Francesco Nicolosi “Omaggio al cinema Italiano” lunedì 20 dicembre e quello delle Christmas Ladies il 22, 23 e 26 dicembre.

E’ possibile ancora abbonarsi alla stagione concertistica o acquistare il singolo biglietto sia all’acquisto online collegandosi al sito www.bluetickets.it che tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.