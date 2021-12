Cremona: la cantautrice palermitana Giulia Mei a 80Voglia di Mina

Ci sarà anche la cantautrice palermitana Giulia Mei a Cremona, giovedì prossimo 9 dicembre al teatro Ponchielli per lo spettacolo “80Voglia di Mina”, per celebrare la carriera di Mina.

La cantautrice palermitana è da poco uscita con il brano S.Rosalia, una malinconica ballata indie pop che racconta la dichiarazione d’amore di una palermitana alla sua città. Giulia Catuogno, in arte Giulia Mei, salirà sul palco insieme a Nek, gli Audio2 e Frankie hi-nrg mc, Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giada Mercandelli, Susanna Parigi, Giuseppina Torre e Greta Zuccoli.

“Sono molto contenta e onorata – dichiara Giulia – di poter partecipare ad un evento tanto prestigioso e in compagnia di artisti come quelli con cui condividerò il palco. Cercherò di omaggiare nella maniera più personale possibile una voce unica e inimitabile, quella della Tigre della musica italiana e lo farò con un’orchestra straordinaria, questo mi riempie di grande emozione e grinta”.

Con Santa Rosalia, di cui Giulia Mei ha scritto testo e musica e che a breve sarà accompagnata dal videoclip, la cantautrice palermitana si è aggiudicata lo scorso marzo il premio “Genova per voi” e della targa Siae per la migliore autrice, traguardo che le ha permesso di firmare un contratto editoriale con Universal music publishing Ricordi.

Giulia Mei, 29 anni, inizia a studiare canto e pianoforte a 9 anni, laureandi in strumento al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, ora Alessandro Scarlatti. Nel frattempo inizia a scrivere le sue prime canzoni, ad esibirsi in diverse occasioni e ad ottenere riconoscimenti come il premio Alberto Cesa, il premio Bigazzi in qualità di autrice, diversi riconoscimenti durante il premio Lauzi e altro ancora. Nel 2016 Giulia pubblica un ep dal titolo “Pianopiano” e nel marzo dello stesso anno viene selezionata tra i 16 finalisti di Musicultura, dopo essersi aggiudicata il Premio del pubblico; Giulia sarà finalista del premio anche nei due anni successivi; in agosto, apre un concerto di Roberto Vecchioni in Sicilia. Il 28 marzo 2019 esce “Diventeremo adulti”, il suo primo album, finalista alle Targhe Tenco 2019 nella categoria “Miglior album di esordiente”. Il lavoro è stato proclamato dal Forum del Giornalismo Musicale, una tra le migliori opere prime uscite del 2019, anno in cui Giulia si aggiudica anche il Premio speciale MEI come migliore artista esordiente femminile. Ad inizio 2021 esce il singolo “MAMMA!”, seguito dal videoclip. Poco dopo, a marzo, vince il prestigioso concorso per autori “Genova per voi”, che ha consacrato autori di successo come Willie Peyote e Federica Abbate.