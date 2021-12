Villafranca (Me): approvata la copertura finanziaria per il pedaggio autostradale

La giunta regionale ha approvato con una delibera la copertura finanziaria per alcune misure, fra cui anche la norma sui rimborsi per il pedaggio del casello di Villafranca-Ponte Gallo. Lo rende noto l’onorevole Antonio Catalfamo, fautore della misura a tutela dei consumatori che da anni pagano il pedaggio per un tratto di autostrada considerata impropriamente tale.

“Voglio ringraziare il governo Musumeci e l’assessore alle infrastrutture, Marco Falcone – dichiara Catalfamo – per l’impegno assunto. Il prossimo step è il decreto attuativo. Siamo fiduciosi, ora c’è la copertura finanziaria. Uno strumento pensato e voluto per risolvere un’ingiustizia: chi paga e continua a pagare un pedaggio che collega due tratti all’interno dello stesso comune che non può essere considerato un collegamento autostradale”.

La sospensione del pedaggio e l’iter richiesto ormai due anni fa dallo stesso assessorato, si era impantanato nell’iter burocratico romano che detiene i permessi su questo tipo di revoca. L’articolo riscritto in finanziaria regionale lo scorso aprile è il 107° rimborso sui pedaggi autostradali e veniva previsto un fondo da un milione e mezzo per un massimale di rimborso di 200 euro per persona all’anno, solo per chi paga il pedaggio a Villafranca Tirrena in entrata e uscita dall’autostrada-tangenziale.