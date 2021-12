Patti (Me): partita cruciale per il team di Mara Buzzanca

Domenica 5 dicembre tornano a Patti, nel messinese, i grandi eventi del pala Serranò. L’Alma basket riceverà al palazzetto dello sport il PalaGiaccio Firenze. L’obiettivo è quello di fare risultato nonostante la differenza in classifica.

Le pattesi allenate da Mara Buzzanca possono aspirare a qualcosa di più con gli arrivi di Allegra Bottaghi, già andata in doppia cifra all’esordio e di Liliana Miccio, ma come sempre succede, i nuovi innesti chiedono l’esigenza di ridisegnare nuovi equilibri di squadra.

“Siamo felici dell’arrivo di Botteghi e Miccio, sono due innesti determinanti, ma dobbiamo lavorare per unire il gruppo, alzare l’intensità e i livello dell’attenzione, trovare gli equilibri che permetteranno alla nostra squadra di rendere al meglio con questa nuova conformazione”:

la gara contro il Firenze è il più classico dei testa coda: le toscane terze in classifica e Patti fanalino di coda insieme a Battipaglia. “Loro sono una squadra completa, con giocatrici importanti e in cui le sorelle Rossini giocano ruoli importanti. Non per nulla Marta Rossini è tra le migliori realizzatrici del girone Sud insieme a Marta Verona e questo la dice lunga su quanto Firenze sia offensiva. Dovremo fare attenzione anche a Reani, Scarpato, Dell’Olio, come detto sono una squadra completa”.

In occasione della partita contro pallacanestro femminile Firenze, l’alma basket Patti ripropone ufficialmente gli eventi che tanto hanno attratto il pubblico pattese prima della pandemia. Durante il riscaldamento verrà proposta al palaSerranò “Rebeal Heart” del progetto Feel project dei dj siciliani Eugenio Ferrara e Maurizio Lessi, pezzo trasmesso durante il riscaldamento di Inter-Napoli allo stadio San Siro lo scorso 22 novembre.

Ad organizzazione di Filippo Tripoli è “Gli Spettacoli nello Spettacolo” evento fortemente voluto e supportato dalla dirigenza Alma del presidente Attilio Scarcella, il vice presidente Franco Buzzanca e la team manager Mariana Kramer. L’appuntamento vedrà l’esibizione degli allievi della a.s.d Karate di Patti dei Fratelli Piccione e l’a.s Skating Venere di Piraino diretta da Rosalinda Galipò, inoltre non mancheranno le mascotte di “Alaride” e dunque spettacolo assicurato per i più piccoli.

Palla a due alle ore 15:30, dirigeranno l’incontro gli arbitri Andrea Parisi di Catania e Lanfranco Rubera di Bagheria (PA). Alma Basket Patti contro Il PalaGiaccio Firenze verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società con il supporto tecnico di Davide Benedetto e Valeria Orlando, telecronaca di Chiara Borzì.