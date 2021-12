Patti (Me): all’Alma basket arriva Liliana Boom Boom Micci

Torna in Sicilia Liliana “Boom Boom “Miccio per giocare con l’Alma basket Patti, squadra del messinese. L’atleta campana ritorna in Sicilia dopo due stagioni giocate a Palermo, dove ha giocato e conquistato la serie A1 insieme a capitan Marta Verona, l’assistant coach Laura Perseu, l’ex pattese Rosa Cupido, nonché il titolo di migliore giocatrice della serie A2 girone Sud al termine del campionato 2018-2019.

Nella stessa stagione Miccio ha scritto la storia mettendo a segno dieci triple in coppa Italia, infrangendo il record di realizzazioni che lei stessa aveva concretizzato lo stesso anno confezionandone otto in una sola partita.

Come Allegra Botteghi, Liliana Miccio arriva dal Girone Nord e dall’Acciaierie Valbruna Bolzano, dove stava disputando un campionato importante da 10,9 punti di media a gara, andando in doppia cifra in sei delle otto partite giocate in campionato. La giocatrici si è aggregata al gruppo allenato da coach Mara Buzzanca e sarà a disposizione per l’incontro di domenica 5 dicembre contro Palagiaccio Firenze.

“Miccio è una giocatrice che non potevamo farci scappare – ha commentato il presidente Attilio Scarcella -, appena saputo della sua disponibilità tutti abbiamo fatto quadrato per portare Liliana Miccio all’Alma. L’obiettivo della nostra società è entusiasmare senza fare clamore, garantire ai nostri tifosi e tutti i supporter la possibilità di poter sostenere una squadra che mette l’anima e ha grandi qualità umane e tecniche”.