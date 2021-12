Catania: seconda lezione della scuola di formazione per il bene comune

Seconda lezione a Catania della scuola di formazione per il bene comune. Il titolo è “Regionalismo, istituzioni e ruolo degli enti locali”. Appuntamento per domani, sabato 4 dicembre dalle 10.30 alle 13.00, al Campus Catania, in via Monsignor Ventimiglia.

Relatore della seconda lezione è Antonio Meola, uno dei segretari generali degli enti locali tra i più apprezzati in Italia. In passato Meola ha esercitato le sue funzioni in parecchi comuni prestigiosi tra cui Firenze. Oggi è al vertice burocratico della città metropolitana di Napoli.

“Parleremo di riforma del titolo V – spiega Antonio La Ferrara, presidente di Futurlab – di decentramento amministrativo e legislativo, di riparto delle competenze tra Regioni ed enti locali, di sussidiarietà verticale ed orizzontale, di autonomia differenziata. E le voci che sentiremo saranno di quelle persone che sono state protagoniste di questi processi di riforma e che metteranno a disposizione tutta la loro esperienza e conoscenza per fornire un quadro d’insieme e comprendere meglio le dinamiche politico-istituzionali del momento”.

Tra i relatori: Enzo Bianco, Enrico La Loggia, Pierluigi Matta. Modererà i lavori Giuseppe Cicala.