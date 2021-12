Modica (Rg): iniziative per i 15 anni del Caffè letterario Quasimodo

Il caffè letterario Quasimodo di Modica, dal 9 all’11 dicembre celebrerà i 15 anni della sua fondazione. E lo farà con alcuni eventi culturali in coincidenza con il periodo di assegnazione a Quasimodo del premio Nobel per la letteratura.

Le iniziative si svolgeranno con il patrocinio morale della fondazione Naji Naaman (Libano), dell’università popolare di Palermo e dell’associazione culturale Euterpe di Ieri (An) e vedranno la realizzazione di quattro evento.

In programma una mostra illustrativa dei 15 anni che sarà inaugurata il 9 dicembre, alle 17.00, al palazzo dei Mercedari e che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2022. Il secondo evento, invece, sarà dedicato agli studenti delle scuole superiori di Modica la mattina del 10 dicembre dalle 09.00 alle 12.30 presso l’auditorium Floridia.

Il terzo evento vedrà un reading musicale dalle 17.00 alle 19.30 all’auditorium Pietro Floridia con l’esibizione di musicisti, compositori e gruppi musicali, in omaggio a Quasimodo nella ricorrenza dei 62 anni della consegna del premio Nobel per la letteratura, avvenuta il 10 dicembre del 1959.

Infine, sabato 11 dicembre si terrà dalle 16.00 alle 19.30 un reading poetico con poeti non solo del territorio, ma anche di diverse parti d’Italia e provenienti dall’estero che interverranno con video messaggi.

“Il caffè letterario Quasimodo – spiega l’ideatore e presidente, Domenico Pisana – negli anni si è connotato, con le sue stagioni culturali, quasi come una sorta di agorà nella città di Modica, aperta alla fruizione culturale di tutta l’area degli iblei e aretusea, con l’obiettivo di riflettere sui grandi temi della letteratura e della poesia, della narrativa, della storia e della memoria del territorio e oltre, nell’ottica di una cultura intesa come sistema di pensiero e di creatività finalizzato a costruire una letteratura d’umanità in grado di ricomporre le relazioni umane.

A riguardo – prosegue – siamo lieti di aver attivato una collaborazione culturale, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, con enti, associazioni e fondazioni impegnate come noi nella promozione della cultura. Ultima, ma non ultima, la fondazione Naji Naaman del Libano che dal 1969 opera a livello mondiale sotto il motto “la cultura libera e aperta fa la pace”.

Lungo questo quindicennio – prosegue Domenico Pisana – non abbiamo inseguito sogni particolari, se non quello di “essere quello che siamo”, e ringraziamo quanti hanno mostrato di gradire i nostri appuntamenti. Siamo stati e siamo persone che vivono con il sogno di fare della propria poesia una posizione dello spirito, una capacità di leggere dal dentro la vita nella sua complessità, una sorta di intuizione dell’anima che non è dato a tutti di avere. La vera poetica esige un “esodo interiore” capace di dare senso alle cose; la poesia – come diceva Elio Vittorini – è poesia perché sta legata alle cose da cui ha avuto origine. Noi riteniamo che la letteratura, la poesia siano un’assunzione della storia; il poeta – come dice il nostro Nobel Quasimodo – “non ha e non può avere una posizione passiva nella società; egli ‘modifica’ il mondo, e le sue immagini forti, quelle create, battono sul cuore dell’uomo più della filosofia e della storia”.

Colgo l’occasione – conclude Pisana – per ringraziare gli amministratori che si sono succeduti in questi 15 anni nella città di Modica e nel comprensorio, per aver mostrato disponibilità nel consentire la realizzazione delle nostre stagioni culturali nelle loro sedi comunali, come pure tutta la stampa del territorio per aver dato voce e diffusione al nostro impegno di servizio culturale in tutta l’area iblea e oltre”.