Modica (Rg): convegno “dal progetto di vita globale e individuale”

Appuntamento domani, venerdì 3 dicembre a Modica, nel ragusano, alla sala conferenze dell’hotel Borgo don Chisciotte in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, con il convegno “Dal progetto di vita globale e individuale, al Durante e dopo di noi: un connubio perfetto per una vita di qualità”.

Previsti numerosi interventi di esperti del settore, istituzioni, volontari e famiglie per costruire un articolato momento di confronto e riflessioni sul progetto di vita e sulla necessità di stimolare proficue sinergie tra tutti gli attori coinvolti nella buona riuscita dei percorsi “Durante e dopo di noi”. In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni viva da solo, il 10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con uno o entrambi i genitori.

Risulterebbe particolarmente critica la situazione di coloro che vivono con genitori anziani (circa un terzo). Inoltre, il 54% dei disabili gravi può contare solo sull’aiuto dei genitori per le attività di cura che non costituiscono assistenza sanitaria. Solo il 17,6% usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica, secondo l’Istat. Da questi numeri appare chiaro il motivo per cui la questione del “Dopo di noi” assume grande rilievo non solo a livello delle singole famiglie, ma a livello di comunità e di enti pubblici. Si tratta di un tema trasversale, per cui occorre progettare in rete politiche lungimiranti per garantire non solo i livelli essenziali di assistenza, ma anche e soprattutto il diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone con disabilità prescrive.

Ad aprire la giornata saranno i saluti dei dirigenti di ANFFAS nazionale, Roberto Speziale e regionale, Giuseppe Giardina. Presenti anche i dirigenti del CSVE, Paolo Santoro e Santo Carnazzo, accompagnati dal presidente Raffa. Previsti anche gli interventi dell’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza; l’assessore regionale alla famiglia, Antonio Scavone; il sindaco del comune di Modica, Ignazio Abbate e la dirigente dell’USR di Ragusa, Viviana Assenza.