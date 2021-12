Catania: un postino della droga denunciato dai carabinieri

A Catania i carabinieri della squadra lupi hanno denunciato un uomo di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora una volta i carabinieri dei Lupi, impegnati in attività di contrasto allo spaccio di droga, hanno fatto centro.

In mattinata i carabinieri avevano puntato la loro preda in via Villascabrosa dove hanno notato l’uomo mentre utilizzava la cassetta postale di un’abitazione per nascondere la droga che poi veniva consegnata al cliente di turno.

Uno degli acquirenti, però, ha notato la presenza dei carabinieri dando l’allarme. Immediatamente si sono allontanati tutti i compratori, ma non lo spacciatore che è stato bloccato e, dopo essere stato sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 40 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella cassetta della droga sono state trovate e sequestrate 26 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio e un bilancino di precisione.