Catania: si controllino gli alberi di viale Rapisardi

Dopo il maltempo che ha creato buche, allagamenti, dopo i rifiuti per le strade e la mancanza di lampioni funzionanti nel viale Mario Rapisardi, adesso si aggiunge il problema degli alberi a rischio caduta. Un episodio già successo, nei pressi dell’incrocio con via XXXI maggio quando un ramo colpì una donna che aspettava l’autobus alla vicina fermata.

Dopo le terribili ondate di maltempo delle scorse settimane il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, si chiede “in che condizioni si trovino adesso gli alberi dell’intero viale Mario Rapisardi. In alcuni casi si tratta di piante alte decine di metri dove un’eventuale caduta di rami avrebbe conseguenze drammatiche in termini di pubblica sicurezza e mobilità cittadina. Dopo aver ascoltato le segnalazioni dei residenti la situazione più urgente si trova nei pressi di via Sapri. L’amministrazione deve quindi fare tesoro dell’esperienza di queste ultime settimane ed attivarsi immediatamente.

Decine e decine di alberi – prosegue il comitato – che, con qualsiasi tipo di condizione atmosferica avversa rappresentano un enorme pericolo per le persone. Strade come il viale Mario Rapisardi, in cui confluiscono ogni giorno decine di migliaia di vetture, devono essere costantemente controllate per la presenza di decine di alberi caratterizzati da un folto fogliame”.