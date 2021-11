Milazzo (Me): mise a segno furti nel 2017, arrestata

Una 41enne di Milazzo, nel messinese, è stata arrestata dalla polizia di Stato per una serie di furti messi a segno nel 2017 nel centro mamertino e nei comuni limitrofi. I colpi furono messi a segno tra febbraio e luglio del 2017 quando la donna è stata arrestata insieme ad altre 10 persone per furti in abitazione, in esercizi commerciali e furti di auto, nonché di ricettazione.

Le indagini, protrattasi per circa 8 mesi ed articolata in intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi dei tabulati e in servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, erano state avviate a seguito di alcune denunce di furto in appartamento presentate al commissariato mamertino e aveva portato all’emissione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti.

Furono circa una decina i furti in appartamento e in esercizi commerciali che gli agenti del commissariato di Milazzo ricostruirono compiutamente sotto le direttive del procuratore della repubblica di Barcellona, Emanuele Crescenti. La donna è stata rinchiusa nel carcecre di Messina Gazzi dove sconterà la pena di reclusione di 2 anni e 8 mesi.