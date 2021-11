Catania: due giornate dedicate al baratto

Domani, 20 novembre e sabato prossimo 27 novembre, a Catania sarà di scena il baratto: la forma più antica di economia circolare. La festa del baratto per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti è la straordinaria opportunità lanciata da Dusty che vedrà coinvolti 4 comuni dell’hinterland catanese.

In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2021 in programma dal 20 al 28 novembre, quest’anno è dedicata alle comunità circolari. Dusty organizzerà in alcuni comnuni dell’hinterland catanese dove si occupa di servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata, due giornate per promuovere la forma più antica di economia circolare, ossia il baratto.

Sarà una vera e propria festa pubblica nel corso della quale i cittadini potranno liberamente scambiarsi oggetti di piccole e grandi dimensioni. Nel catanese i comuni coinvolti sono: Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio e Viagrande. Qui Dusty proporrà lo scambio virtuoso di RAEE; beni ingombranti e oggettistica varia purché ancora in buone condizioni e validi per essere riutilizzati, affinché possano essere sottratti dal destino di diventare rifiuto e di finire in discarica. Il baratto consentirà di allungare il ciclo di vita dei prodotti e contribuire alla sostenibilità ambientale.

LE DATE E I LUOGHI

Sabato 20 novembre a Sant’Agata Li Battiati: dalle 8.00 alle 12.00 al centro comunale di Raccolta in via Madonna di Fatima, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Mettiamoci in gioco” che promuove azioni di solidarietà;

Sabato 20 novembre a San Giovanni La Punta: mercatino allestito dalle 7.00 alle 12.00 a Largo Taormina;

Sabato 27 novembre a San Gregorio: mercatino allestito in Piazza Immacolata, dalle 9.30 alle 13.00;

Sabato 27 novembre a Viagrande: mercatino allestito al Campo sportivo “Francesco Russo” in via Poio, dalle 7.00 alle 12.00.

IL baratto sarà gratuito e mediato da una speciale “moneta” coniata per l’iniziativa affinché il baratto sia chiaro ed equilibrato. Ad ogni bene da barattare, infatti, sarà assegnato un punteggio in dobloni per fare in modo che sia ceduto in cambio di altri beni dello stesso valore. I cittadini, che ad esempio consegneranno un RAEE del valore di 10 dobloni, potranno avere in cambio altri oggetti usati che valgono ugualmente 10 dobloni.

Quest’azione ideata da Dusty per la Serr 2021, si propone anche come iniziativa sociale visto che sono numerosi gli appassionati dei mercatini dell’usato che amano curiosare fra centinaia di oggetti alla ricerca del “piccolo grande affare”.