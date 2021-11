Tortorici (Me): gravi criticità economiche per il Comune

La commissione straordinaria del comune di Tortorici, insediatasi il 23 dicembre del 2020 dopo lo scioglimento dell’amministrazione, ha incontrato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto. Al tavolo di lavoro le gravi criticità finanziarie dell’Ente, in stato di dissesto economico dal 2016.

Nei giorni scorsi era stato chiesto all’assessorato e al dipartimento delle autonomie locali della regione, un intervento urgente che consentisse all’Ente di usufruire di risorse finanziarie aggiuntive per coprire integralmente i costi delle 56 unità di personale contrattista.

La commissione, nel corso dell’incontro all’assessorato, ha evidenziato l’anomalia per la quale, nonostante le unità di personale risultino tutte contrattualizzate a tempo determinato, soltanto per 18 unità la regione siciliana eroga un contributo ricompreso nel range fra l’80% e il 90% a valere sul fondo di cui all’articolo 30 comma 7 della legge regionale 5/2014. Per le altre unità, di cui 21 contrattualizzate in virtù di specifiche disposizioni legislative emanate in tempo in materia di politiche del lavoro e 19 impiegate in forza del fondo nazionale occupazione ai sensi della legge regionale 13/2009, il contributo si aggira intorno ai 6.000 euro pro capite.

Dalla regione, dunque, il comune potrà contare su risorse di provenienza regionale che coprono appena il 50% della spesa complessiva. L’assessore Zambuto ha dichiarato che è in corso una concertazione con gli organi di governo nazionale cui sono stati chiesti interventi immediati per risolvere le crisi finanziarie che attanagliano parecchi comuni siciliani, molti dei quali impossibilitati a mantenere gli equilibri in bilancio. Lo stesso assessore ha riferito ai commissari di aver ricevuto rassicurazioni su un sostegno finanziario statale a brevissima scadenza che dovrebbe fare arrivare nelle casse degli Enti circa 50 milioni di euro per supportare i comuni nelle spese per il personale.

In un secondo momento la commissione straordinaria ha incontrato la dirigente generale del dipartimento delle autonomie locali, Margherita Rizza, per un approfondimento tecnico più puntuale della problematica rappresentata. Il dirigente ha assunto l’impegno di approfondire la tematica, anche attraverso una ricognizione di tutti i comuni della Sicilia che, proprio come Tortorici, versano in analoghe condizioni di dissesto finanziario e contano un elevato numero di dipendenti con contratto a tempo determinato evidenziando che una ulteriore concessione di contributo regionale straordinario necessiterebbe di un intervento legislativo cui dovrebbe farsi carico l’assemblea regionale siciliana.

L’esito di tale approfondimento verrà comunicato alla commissione straordinaria nei prossimi giorni