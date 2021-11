Paternò (Ct): controlli nei cantieri, sanzioni per una ditta

Una ditta a Paternò, nel catanese, è stata sanzionata dai carabinieri impegnati in controlli in diversi cantieri di lavoro. I carabinieri hanno controllato in contrada Zappulla un cantiere per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno riscontrato la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto sette lavoratori risultavano essere sprovvisti delle rispettive tessere di riconoscimento personale, inosservanza che ha comportato una sanzione amministrativa di 3.500 euro.

Nel corso dei controlli, inoltre, i carabinieri hanno identificato 13 lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici impegnate nei lavori del cantiere.