Vittoria (Rg): la squadra sulla gestione dello stadio

Una vicenda che sembra intricata, quella in merito alla gestione dello stadio comunale Cosimo di Vittoria, centro del ragusano. A chiedere maggiore chiarezza è il presidente del club calcio Vittoria 2020 Michele Bertoni.

“Da circa quattro mesi – dice – aspettiamo dal signor La Malfa, dirigente comunale, una risposta. Sappiamo che dal 22 settembre è scaduto il mandato della gesitone dello stadio comunale Cosimo ed è da giorni che cerchiamo di metterci in contatto con questo signor La Malfa, senza aver avuto nessuna risposta.

Un nostro dirigente ed io personalmente abbiamo effettuato diverse chiamate alla segreteria comunale – prosegue – solamente una volta ci hanno risposto dicendoci: ‘vi sapremo dire qualcosa nei prossimi giorni’. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Stanno cambiando le serrature delle porte dello stadio. Vorrei capire, ma lei cosa ha fatto in questi quattro mesi? Ci ha ascoltati nel suo ufficio? Ci ha dato un minimo di considerazione? Di sicuro non è lei che cambierà le chiavi dei vari portoni, ma il nuovo sindaco.

Come fa una persona del genere a prendersi gioco di noi, che stiamo cercando di portare in alto il nome del Vittoria calcio, che vogliamo far divertire il pubblico, diamo importanza ai nostri tifosi e portiamo rispetto ai vittoriesi. Come fa a comportarsi così con noi? inoltre, abbiamo messo soldi di tasca nostra per tutto ciò che fino ad oggi abbiamo realizzato e messo su una società fatta di tanta passione e sacrificio. E con quello che abbiamo speso anche per avere l’agibilità delle tribune, cerchiamo e vorremmo un po’ di considerazione.

Dei soldi che stiamo spendendo per allenarci nei vari campetti privati. Avendo uno stadio comunale, come Cosimo, che è un gioiello e dove io ho calcato per vari anni e buttato sudore per quella maglia a strisce biancorosso in quel rettangolo di gioco”.