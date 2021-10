Catania: controlli del commissariato a Librino

Controlli nei giorni scorsi degli agenti della polizia di Stato a Librino, popoloso quartiere di Catania. Undici persone sono state indagate in stato di libertà per evasione, gestione illegale di rifiuti speciali, furto aggravato, omessa custodia di cose sottoposte a sequestro giudiziario, nonché violazione del Daspo e minacce in concorso. Sono stati eseguiti anche due provvedimenti di ammonimento da parte del questore per atti di violenza a carico della convivente, in un caso, della madre in altra circostanza.

Ancora, molteplici sono stati i controlli nei riguardi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, due dei quali indagati diverse volte in due giorni consecutivi per il reato di evasione. Infine, sono stati attuati controlli su strada che hanno consentito di elevare sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sequestrare un veicolo e accertare la detenzione di droga per uso personale.

In questo contesto assumono particolare rilievo le operazioni compiute in zona Vaccarizzo, a ridosso della riserva naturale Oasi del Simeto dove, nei presi di un noto villaggio residenziale, sono stati sorpresi 4 soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di aver trasportato, nei pressi del villaggio, 6 metri cubi di materiale vario per riempire delle buche a ridosso dei cassonetti della spazzatura e abbellire l’ingrosso del suindicato complesso residenziale, ma anche per sotterrare rifiuti giacenti sul terreno, tra cui alcuni rifiuti speciali quali pneumatici e tantissima plastica.

I soggetti, immediatamente indagati e diffidati dal reiterare tale condotta nociva nei confronti dell’ambiente, si sono giustificati affermando che stavano ripulendo la zona in argomento visto che gli organi preposti non erano intervenut nonostante i diversi solleciti.