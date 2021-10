Comiso (Rg): domani la presentazione della Multifidi alla città

Domani sarà presentata ufficialmente a Comiso la squadra Multifidi basket. Dopo due anni di stop forzato e l’ottimo esordio in campionato in trasferta, l’Olympia Basket che si chiamerà per questa stagione Multifidicofisan torna a giocare tra le mura amiche.

Appuntamento con la partita sabato prossimo contro il lions Messina. Una partita che sar un vero e proprio evento, anche se pesa il ricordo della tragica scomparsa di Haithem Jabeur Fathallah, giocatore agrigentino che sarà ricordato in campo con un minuto di silenzio.

Domani la squadra verrà presentata alla cittadina in una sobria cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale all’auditorium Carlo Pace alle 18.30 alla presenza del sindaco Maria Rita Schembari e dell’assessore allo sport, Dante Di Trapani.

“Voglio ringraziare la giunta – afferma il presidente dell’Olympia, Roberto Biscotto – per avere anche in questa stagione confermato il proprio sostegno alla società e in particolare l’assessore Di Trapani per aver risolto tutte le problematiche riscontrate e permettere l’omologazione del palazzetto dello sport da parte delle autorità competenti e della federazione. Desidero esprimere – prosegue Biscotto – un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor per il loro fattivo sostegno, nonostante il grande momento di difficoltà economica, ai dirigenti e ai tifosi sostenitori. L’entusiasmo che stiamo registrando attorno alla squadra merita di essere ricambiato e per questo siamo certi che i ragazzi daranno il massimo in campo e la splendida vittoria della prima di campionato a Milazzo lo ha dimostrato”.