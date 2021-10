Castiglione di Sicilia (Ct): si presenta il processo “converter”

Sabato 23 ottobre alle 10.00 nella sala convegni Cantine Patria sarà presentato il processo “Converter” promosso dal consorzio Cassiopea dalla società Mekite Energy solution e con i responsabili tecnici della Ompeco detentrice del brevetto internazionale.

Le amministrazioni sono in ascolto. Nasce così il convegno di studio che si svolgerà a Castiglione di Sicilia sabato prossimo. Saranno presenti: l’amministrazione del centro etneo, rappresentata dal sindaco Salvatore Puglisi; Vincenzo Caragliano a rappresentare la SRR Catania area metropolitana. Il convegno di studi “Siamo già nel futuro” si svilupperà sul tema “un modello virtuoso di economia circolare per lo sviluppo di territori sempre più green”.

“La qualità della vita – dichiara Giuseppe Pettina, direttore generale della Cassiopea – dipende dalla nostra capacità di rispettare l’ambiente che ci circonda, sapendone cogliere quanti più vantaggi possibili”. Gli fa eco il dottore Ezio Teboldi, direttore generale della Mekite Energy solution secondo cui “la filosofia nella quale si inserisce il modello economico che sarà descritto nel convegno di sabato è quella denominata Glocal, ovvero quella legata alla capacità di sfruttare le migliori tecnologie disponibili a livello globale, per trasferirne i vantaggi a livello locale”.

Spetterà ai responsabili tecnici della Ompeco, presenti al tavolo tecnico, Paolo Pejrani e Alberto Zucchelli per illustrare alla platea di amministratori pubblici le tecnologie individuate per lo sviluppo del modello, che riguardano il sistema Converter, dispositivo finalizzato alla produzione di un combustibile solido secondario normalizzato di elevatissima qualità, a partire da materiali organici, non diversamente utilizzabili, in prossimità dei luoghi nei quali questi vengono prodotti.

Il sistema π PI, impianto per la produzione di energia elettrica e termica (in assetto cogenerativo), alimentato da CSS, finalizzato alla generazione della totalità dell’energia necessaria al funzionamento della bioraffineria, ed abbinato ad una serra ad atmosfera controllata a concimazione carbonica, per l’utilizzo dell’anidride carbonica (neutra, in quanto generata da fonte rinnovabile), prodotta dall’impianto.

L’obiettivo finale è quello di individuare una soluzione che comporti: un aumento del livello di occupazione locale estremamente stabile; un primo passo verso l’indipendenza energetica e nutrizionale dell’area di riferimento.

Di questo, ma anche di altro si parlerà sabato alle Cantine patria di Castiglione di Sicilia dove al tavolo dei relatori siederanno anche l’ing. Salvatore Garito, direttore tecnico della Cassiopea e lo stesso presidente del consorzio, l’ing. Giuseppe Ustica. Per prenotazioni: via e-mail su info@consorziocassiopea.eu oppure telefonando ai numeri di Cassiopea Group: 377 095 7445 / 0941 1830372 / 02 80898129