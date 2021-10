Messina: furto in centro, un arresto

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Messina Arcivescovado per furto di merce in un negozio di ottica in via Nino Bixio. I militari sono stati allertati dalle richieste di aiuto di una commessa che, dopo il furto, si è precipitata in caserma denunciando il furto subìto.

La donna ha raccontato che un giovane si era fugacemente impossessato di un paio di occhiali esposti su uno scaffale del suo negozio e che qualche istante dopo, essendo stato notato dalla denunciante, era fuggito repentinamente verso viale San Martino, danneggiando parzialmente la vetrina.

I carabinieri si sono immediatamente lanciati all’inseguimento dell’autore del reato nella direzione indicata dalla commessa, rintracciando e bloccando un giovane che, scappato a piedi, aveva lanciato un paio di occhiali, ovvero la refurtiva, sotto un’auto parcheggiata nei paraggi. Gli occhiali sono stati riconosciuti dai carabinieri e il giovane ladro è stato condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.