Catania: gran finale per Classica & dintorni al centro ZO

Ultimi due concerti di classica & dintorni, la rassegna musicale in scena a Catania che per gli ultimi appuntamenti si sposta al centro Zo culture contemporanee il 17 e il 19 ottobre.

Primo appuntamento domenica 17 alle 21.00 con il duo di musica classica proveniente da Colonia, in Germania. Si tratta delal violoncellista sud-coreana Yeo Rhim Yoon e della pianista italiana, Vittoria Quartararo. Entrambe studiano e vivono da tempo a Colonia e si esibiscono in concerti in tutta Europa.

Nata a Seul, Yeo-Rhim è stata ospite di festival internazionali come Brahms Festival, Frankische Musiktage Alzenau, Podium festival Esslingen e Scope festival. Il successo del concerto di apertura del tour con Sven Helbig nel 2018 l’ha portata ad esibirsi come violoncellista del Forrklang Quartet sul grande palco della Elbphilharmonie Hamburg. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, la Yoon è stata borsista della Deutsche Stiftung Musikleben, vincitrice del secondo concorso internazionale J.J.F. Dotzauer e ha partecipato come solista alla rassegna musicale Yehudi Menuhin live music now.

Suona un violoncello di Raffaele & Antonio Gagliano del 1830. Catanese di nascita e toscana per formazione, Vittoria Quartararo si misura di frequente con musicisti contemporanei: ha lavorato con compositori come Heinz Holliger e Johannes Schollhorn e ha eseguito in anteprima opere di Georg Katzer, Atli Ingolfsson, Daniel Cueto e Antonio Covello, tra gli altri. Domenica sera, a Catania, porteranno composizioni di Debussy, Rachmaninov e Franck.

Ultimo concerto di Classica & dintorni sarà quello di martedì 19 ottobre con l’attesissima performance del Genesis piano project e l’album tributo, uscito il 12 ottobre, regisrato nel Regno Unito prima della prematura scomparsa di Angelo DI Loreto, fondatore del duo con Adam Kromlow. A Catania Kromlow si esibirà con il chitarrista Luca Nobis, compositore, direttore didattico e responsabile del dipartimento di chitarra del CPM music institute di Milano.

In scaletta una selezione di grandi successi della leggendaria band britannica di rock progressive, brani riarrangiati in questo caso per pianoforte e chitarra (l’album è invece concepito per due pianoforti). I concerti di Classica & dintorni inizieranno tutti alle 21.00 con prenotazione obbligatoria. L’edizione 2021 è organizzata con il contributo di ministero della cultura, assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo; assessorato alla cultura del comune di Catania e Catania summer fest e in collaborazione con Italiafestival, ZO centro culture contemporanee, Associazione Areasud, contrappunto festival e Contino pianoforti.