Messina: nella squadra di volley arriva Lorenza Panarello

“Sono entusiasta di rivestire la maglia del Messina volley”. Così dichiara Lorenza Panarello, esperta giocatrice, classe 1991, che già lo scorso anno doveva vestire i colori gialloblu, ma il suo arrivo in squadra era stato ritardato dalla situazione.

Per Panarello questo è un ritorno nel team del direttore generale Mario Rizzo visto che è cresciuta nella compagine peloritana. Successivamente sempre in serie C ha vestito le maglie di Messana Tremonti e Mondo Giovane, mentre in serie D quelle della Semper volley e della Pgs Luce. Infine, ha militato anche in prima divisione con la Sport1.

“Dopo tanti anni – ha dichiarato Panarello – ritorno a giocare nel Messina volley con l’allenatore Danilo Cacopardo e alcune compagne che conosco molto bene.

Purtroppo, anche se l’anno scorso ho ricominciato abbiamo dovuto interrompere il percorso pallavolistico. Negli anni ho disputato diversi campionati di serie C e in questa stagione sono particolarmente entusiasta, in quanto torno a giocare con la maglia del Messina volley per ricoprire un ruolo per me nuovo, ossia quello di banda. Abbiamo iniziato da poco la preparazione atletica e non sappiamo bene come sarà strutturato il campionato di serie C.Con il gruppo mi trovo abbastanza bene e mi sono integrata. Da parte mia e delle mie compagne ci sarà tutto l’entusiasmo per iniziare questo nuovo campionato”.