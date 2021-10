Caltanissetta: due giovani arrestati per una spaccata ad un bar

Spaccata ai danni di un bar a Caltanissetta ad opera di due giovani nisseni. Sul posto è intervenuta la polizia che è riuscita a recuperare la refurtiva. Scovati anche computer e tablet rubati all’istituto comprensivo Caponnetto.

I due nisseni di 19 e 28 anni dovranno ora rispondere di furto aggravato ai danni di un bar. Contestata anche la ricettazione della macchina utilizzata come ariete e il possesso di oltre 200 grammi di marijuana. La notte di San Michele è scattato l’allarme in un bar in zona Santo Spirito e le volanti sono subito corse per bloccare i ladri in azione che il titolare vedeva agire dalle telecamere di sorveglianza.

Il furto è stato consumato in pochi secondi e all’arrivo degli agenti i ladri si erano dileguati. Nonostante il colpo fulmineo, i danni all’attività commerciale sono risultati ingenti. La refurtiva in parte è stata recuperata, ma sarà necessario ripristinare gli infissi del bar e questo richiederà la chiusura dell’attività commerciale per effettuare i lavori. Dalle immagini di videosorveglianza gli agenti sono riusciti ad individuare alcuni dettagli che gli hanno permesso di indirizzare le indagini nei confronti dei soggetti già noti alla polizia di Stato.

Entrami i sospettati venivano ricercati presso le loro residenze e nelle more delle indagini gli agenti hanno trovato l’auto utilizzata come ariete per sfondare la porta a vetri del bar. Altri elementi sono stati poi acquisiti dalla polizia scientifica a bordo del veicolo utilizzato e il cerchio si è stretto sempre di più attorno ai due. È stato anche possibile individuare la cantina di uno stabile di Caltanissetta dove i due giovani vivevano con le rispettive compagne ed alcuni bambini piccoli.

Una volta entrati in casa, gli agenti sono stati investiti da un forte odore di marijuana, tanto che è stato subito rinvenuto un primo sacchetto e subito dopo un altro per altri 200 grammi di droga. La casa era un vero e proprio covo dove i due ladri nascondevano la refurtiva subito dopo i colpi. In ogni stanza vi erano oggetti di provenienza furtiva, molti dei quali già restituiti ai legittimi proprietari ed altri ancora da restituire. Tra gli oggetti di provenienza delittuosa anche sigarette e gratta e vinci poco prima rubati al bar, segno inequivocabile della responsabilità dei due ladri in ordine alla spaccata.

All’esterno dell’abitazione, in una piccola scarpata, i due ladri avevano gettato il registratore di cassa del bar ed altri pacchi di sigarette forse caduti per errore. Tra gli oggetti di provenienza furtiva, i poliziotti hanno rinvenuto anche computer portatili e tablet trafugati pochi giorni prima all’istituto comprensivo Caponnetto, il tutto a discapito dell’offerta formativa dei bambini più bisognosi, privi della possibilità di comparare materiale informativo.

La procura di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini lampo, ha disposto che i due arrestati venissero condotti in tribunale per essere processati con rito direttissimo. Ieri il giudice ha convalidato gli arresti e fissato la data per la celebrazione del processo.

Questa mattina il questore Ricifari riconsegnerà ai piccoli studenti i supporti informatici rinvenuti. I bambini erano stati scossi per il furto subìto dalla loro scuola. La restituzione del maltolto permetterà di proseguire quel percorso di legalità che la polizia segue nelle scuole della provincia nissena.