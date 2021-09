Capo d’Orlando (ME): amministrative, la presentazione della lista Giuffrè sindaco

Questo lunedì in Piazza Matteotti la lista “Giuffrè Sindaco” ha presentato i suoi candidati.

Discorsi brevi, chiari, concisi. A salire per prima sul palco Pinsone Lucia, che ha presentato uno per uno i nomi dei ragazzi <<la nostra non è una lista di politici vissuti, ma cittadini che vivono del quotidiano>>, i nomi presentati sul palco sono i seguenti:

Astone Angelica

Casella Franco Vincenzo

Caliò Franco

Di Pino Maria Concetta

Grasso Filippo

Gugliotta Alessandro

Mangano Calogero

Marano Antonio

Muscolino Valeria

Ruggeri Costanza

Siracusa Sebastiano Alex

Sorrenti Giacomo

Spadaro Filippo

Todaro Antonino

Traviglia Adriana

Zumbo Barbara

A prendere subito dopo la parola è stato Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia. In poche parole ha espresso il suo dire sulla lista da lui appoggiato e sullo stato attuale orlandino <<i cittadini devono partecipare alla vita politica del paese, non è possibile che si decida sempre dall’alto, noi vogliamo e stiamo costruendo un percorso con nuovi protagonisti per un nuovo percorso una nuova mission, senza protestare ma per costruire. Fino al 2011 la popolazione orlandina era in aumento, ad oggi è in fase decrescente, qualcosa vorrà significare questo>>.

A seguire Luca Giuffrè che prima del suo discorso ha ringrazio la piazza numerosa anche di lunedì <<perché Capo d’Orlando deve essere viva tutti i giorni dell’anno e non soltanto nelle giornate di passeggio>> ha poi continuato <<non voglio nascondere che abbiamo formato una lista con grandi sacrifici, ma in compenso abbiamo formato un gruppo di amici. Tutto è nato con “People’s Flash Mob” un movimento di pellegrinaggio delle contrade dove esistono tanti disservizi ed il popolo chiede a gran voce di essere trattato con dignità. Il nostro programma è sempre in progress, sintetico, essenziale. Oggi sono candidato sotto l’egida dell’Udc, ho sempre lavorato per la giustizia, noi vogliamo aprire le porte a quello che ci spetta, anzi, lo pretendiamo. Vogliono ristabilire le contrade abbandonate, i parcheggi, un nuovo piano di viabilità, collaudare le aree che sono relitti di terreno, la città green per proiettare Capo d’Orlando verso il nuovo millennio, portare sino alle venti il parcheggio con le strisce blu, diminuire la tar, abbattere l’imu per i magazzini commerciali, formare un gabinetto assessoriale, un tavolo di sicurezza per l’ordine pubblico, avere maggiore rispetto per i disabili e per i tanti allettati di questo paese. Non è vero che a Capo d’Orlando non esiste una rete di solidarietà, c’è una grande umanità e solidarietà che è una grande risorsa e ci fa dire che non siamo tutti uguali. Amo il mio paese e amo i miei cittadini>>.

Chiude la presentazione Decio Terrano <<questa città ha una nuova opportunità, votatela>>.

Durante la settimana nelle contrade seguiranno i comizi dei tre candidati. Piazza Matteotti attende la presentazione della terza lista con “Mangano Sindaco” che probabilmente si svolgerà sabato 25 settembre alle ore 21:00.