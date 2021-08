Gravina (Ct): raccolta differenziata, al luglio al 69%

Ha raggiunto il 69% la raccolta differenziata a Gravina di Catania. Lo rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso. E’ stata triplicata la percentuale di rifiuti conferiti correttamente.

Il sindaco Giammusso, commenta i dati mensili forniti dalla Srr Catnaia metropolitana. “Il nostro impegno – dice – è quello di potenziare ancora i controlli e contrastare con ogni mezzo l’inciviltà di alcuni che ancora si ostinano a non conferire correttamente, o peggio, di rendersi responsabili di abbandono di rifiuti. È un lavoro a cui la nostra amministrazione dedica molte energie e che coinvolge le deleghe assessoriali della tutela ambientale e dell’igiene urbana, rispettivamente tenute dagli assessori Salvo Santonocito ed Enzo Santoro, così come la nostra polizia municipale”.

L’amministrazione inoltre comunica che sono in distribuzione i bollettini per la Tari 2021, chiarendo che si tratta dell’intera somma dovuta per il servizio relativo al 2021. “Vorrei ancora una volta sottolineare – conclude il primo cittadino – che per il quarto anno di fila, nonostante l’aumento generalizzato delle tariffe di acqua, luce, gas e dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nella misura del 17%, l’importo della tariffa a Gravina resta uguale.”.