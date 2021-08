Bronte (Ct): 350 mila euro per le palestre della scuola media

Sono in arrivo a Bronte 350 mila euro che saranno utilizzati per ristrutturare le due palestre della scuola media Castiglione. Il ministero ha reso noto la graduatoria dei comuni che hanno partecipato ad una misura di finanziamento riservata all’edilizia scolastica.

Il comune si è piazzato al 63° posto, con i fondi a disposizione che sono in grado di soddisfare i primi 125 progetti in graduatoria. “Il 28 giugno scorso – afferma soddisfatto il sindaco Pino Firrarello – il ministero ha pubblicato un bando a disposizione degli enti territoriali per interventi di edilizia scolastica fino a 350 mila euro. Ci siamo messi subito all’opera e il 4 agosto scorso abbiamo deliberato in giunta la partecipazione. Adesso raccogliamo questo successo. Ringrazio gli uffici tecnico e pubblica istruzione, l’assessore del comune, Alessia Capace e la preside della scuola media, Maria Magaraci che ha fornito fattiva collaborazione. Un altro risultato di una Bronte che cresce”.

E cosa si realizzerà con i fondi a noi lo spiega l’esperto del sindaco, l’avvocato Roberto Landro. “Come sapete le palestre sono 2, di cui una con tendone – spiega – Bene in quest’ultima abbiamo previsto la sostituzione proprio del tendone, assieme alla sostituzione della pavimentazione, la realizzazione dell’impianto di climatizzazione, il ripristino degli spogliatoi e la realizzazione di una via di fuga. Nell’altra palestra, quella in muratura – prosegue – oltre al consolidamento dell’intera struttura, rifaremo i bagni ed acquisteremo pure gli attrezzi necessari agli attrezzi ginnici. Un ringraziamento – conclude Landro – al geometra del comune, Felice Spitaleri, che assieme all’intero ufficio tecnico ha realizzato elaborati e documentazione”.