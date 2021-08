Catania: il suo regno era la sua “ape”, arrestato spacciatore a San Cristoforo

Nel popolare quartiere di Catania, San Cristoforo, i carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato un catanese di 37 anni responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti sono intervenuti dopo aver avuto una soffiata della presenza di uno spacciatore in via Villascabrosa, all’angolo con via Officina. Le difficoltà operative di quel contesto non permettevano ai militari di osservare in sicurezza per lungo tempo e soprattutto di provvedere al controllo post acquisto dei clienti dello spacciatore e verificare in più occasioni le modalità di scambio soldi-droga. I poliziotti sono intervenuti bloccando lo spacciatore e sottoponendolo ad un controllo. L’uomo nascondeva negli slip una dose di marijuana già confezionata e pronta per la vendita e in tasca 170 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.