Capo d’Orlando (Me): per “notturno d’autore” Pino Arlacchi presenta il suo libro

“Contro la paura – la violenza diminuisce. I veri pericoli che minacciano la pace mondiale”. È questo il titolo del libro di Pino Arlacchi che sarà presentato domani sera a Capo d’Orlando, nel messinese, nell’ambito della rassegna “Notturno d’autore”.

Domani, sabato 7 agosto, in piazza Matteotti il sociologo Arlacchi, considerato una delle massime autorità mondiali in tema di sicurezza umana, presenterà il suo ultimo libro.

In questo saggio, frutto di anni di studio in cui si fondono capacità di analisi scientifica e tensione etica, l’autore denuncia la manipolazione delle coscienze orchestrata da governi, mass media, apparati militari e dimostra che oggi abbiamo le condizioni per affrontare e vincere sfide che in passato appartenevano al regno dell’utopia politica e dei sogni umanitari. L’appuntamento di Notturno d’autore è per domani 7 agosto alle 19.30 in piazza Matteotti a Capo d’Orlando.