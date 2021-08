Catania: sequestrati 1,600 gr di cocaina da un trafficante appena liberato

Era stato appena scarcerato e nella sua disponibilità sono stati trovati e sequestrati 1,600 grammi di cocaina. È successo a Catania dove gli agenti della squadra mobile, mentre effettuavano un servizio di monitoraggio nel rione di San Cristoforo, sono stati attirati da un movimento sospetto in via Colomba.

Il proprietario di casa, infatti, dopo essere uscito dalla propria abitazione e aver percorso qualche metro, alla vista della moto degli operatori è tornato frettolosamente sui suoi passi. Gli uomini della squadra mobile, sapendo che l’edificio in questione è tristemente noto per l’attività di spaccio di droghe pesanti, hanno deciso di bloccarlo e controllarlo. Immediatamente gli agenti hanno compreso di aver fatto centro.

L’appartamento era in uso ad un ventinovenne pregiudicato, coinvolto nel blitz Colomba che aveva disarticolato il fortino dello spaccio nella omonima via da cui il nome dell’operazione. L’uomo, condannato a 7 anni di carcere, era stato da pochi mesi scarcerato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare all’interno della stanza in uso al pregiudicato uno zaino dove era nascosto un panetto di oltre 1 kg di cocaina pura insieme ad altre confezioni sottovuoto per un peso complessivo di più di 1.600 grammi complessivi nonché svariato materiale per pesare la droga. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. D.V. è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.