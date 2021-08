Catania: interventi delle volanti per reati contro il patrimonio

Agenti della polizia di Stato hanno denunciato tre persone, tra cui un minorenne, nel corso di diversi reati contro il patrimonio. Una donna di 40 anni è stata denunciata per furto all’interno di un negozio di una nota catena di abbigliamento di via Etnea dove aveva tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento forzando le placche antitaccheggio.

Successivamente un’altra donna, 54 anni, pregiudicata, è stata denunciata per furto aggravato in quanto aveva asportato dagli scaffali di un supermercato in viale Vittorio Veneto alcune bottiglie di birra e una confezione di caffè che aveva nascosto nella borsa. La borsa aveva superato le casse, ma è stata bloccata da agenti della vigilanza che chiedeva immediatamente l’intervento della polizia. Nella borsa è stata trovata altra merce che la donna aveva poco prima rubato da un altro supermercato di via D’Annunzio, per un valore commerciale di 94 euro. Dopo la formalizzazione delle denunce da parte delle responsabili delle attività, la merce è stata restituita.

In tarda serata, nel corso di un altro controllo in corso Indipendenza è stato denunciato per riciclaggio un giovane di 16 anni che circolava a bordo di un motociclo risultato rubato lo scorso 30 marzo. Al veicolo era stata apposta la targa di un veicolo intestato al padre del giovane. Nel vano sottosella è stata trovata un’altra targa intestata ad un extracomunitario. Il mezzo è stato sequestrato e affidato ad un soccorso stradale.