Catania: picchia e minaccia la ex, 38enne in manette

Un uomo di 38 anni di Catania è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Librino.

Le indagini hanno fatto luce sulla condotta illecita dell’uomo nei confronti della convivente di 48 anni. L’indagato, nel corso degli anni, ha sottoposto la compagna ad una serie di violenze fisiche e verbali, rappresentate da percosse e minacce di morte, costringendola ad un regime di vita vessatoria. Schiaffeggiandola, ingiuriandola con epiteti irripetibili ledenti la dignità della vittima e imponendole di coltivare amicizie e frequentazioni, nonché di uscire da casa se non in sua presenza.

Comportamenti reiterati alla decisione della donna di interrompere la convivenza e la loro relazione sentimentale, mediante atti persecutori consistiti nell’appostarsi a transitare quotidianamente sotto l’abitazione dei genitori della ex dove la donna si era trasferito. L’uomo urlava al suo indirizzo minacce del tipo: “scendi, ti ammazzo, ti taglio a pezzettini, tu non camminerai più con i tuoi piedi. Scendi che ti taglio la testa”. Non lesinava nemmeno messaggi sul cellulare sia della donna che dei figli di quest’ultima e scriveva “i tuoi figli ti trovano nella tomba, appena esci da sola ti conficco un coltello in testa”.

Un crescendo di persecuzioni che è culminato nell’ultimo episodio quando l’uomo si era appostato sotto casa della ex e approfittando del fatto che lei stesse buttando la spazzatura, l’ha minacciata con un coltello per poi aggredirla e colpirla con calci e pugni che le hanno procurato delle gravi lesioni fra cui la frattura del naso e la perforazione del timpano destro.

La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri permettendo ai militari dell’Arma di consolidare il quadro probatorio a carico del matrattante che è stato poi arrestato e trasferito in carcere.