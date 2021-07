Naso (Me): coltivava piante di droga, arrestato

Un uomo di 47 anni di Naso, nel messinese, coltivava piante di cannabis. Per questo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello che lo hanno colto in flagranza di reato.

Nel corso di un servizio specifico di contrasto al fenomeno dello spaccio, i militari dell’Arma hanno fermato l’uomo sul lungomare di Capo d’Orlando intento a pedalare sulla sua bicicletta. Sottoposto ad una perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente più di 3 grammi di cannabis indica. I carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare a Naso dove sono stati trovati altri 15 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabis indica nascosta in due contenitori in plastica su un tavolo all’ingresso.

La perquisizione poi è stata estesa anche ad un attiguo appezzamento di terreno nella disponibilità dell’uomo. Qui sono state trovate 17 piante di cannabis indica in fioritura, coltivate e abilmente nascoste tra alcuni filari di piante di pomodori.

La droga sarà inviata al RIs di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, su disposizione del sostituto procuratore Federica Urban della procura di Patti, diretta dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.