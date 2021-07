Adrano (Ct): droga e mafia, arrestato un affiliato del clan Scalisi

Un affiliato al clan Scalisi è stato arrestato dai carabinieri di Adrano, centro del catanese, per droga e mafia. Le manette sono scattate ai polsi di Pietro Giuseppe Lucifora, 44 enne del posto.

L’uomo era stato coinvolto nelle attività di indagine relative ad un’operazione del luglio 2017 coordinata dalla proura di Catania nei confronti di appartenenti al clan Scalisi, locale articolazione mafiosa del clan Laudani di Catania.

Lucifora, che si trovava già ai domiciliari per lo stesso procedimento, è stato associato al carcere di Bicocca dove sconterà una pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, commessi ad Adrano e nei paesi vicini dal 2014.