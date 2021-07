Sant’Agata di Militello (Me): escursione virtuale nel Parco

Gli studenti del corso di scienza della natura e dell’ambiente di Palermo hanno effettuato una escursione virtuale al parco dei Nebrodi. Con l’ausilio delle nuove tecnologie sono state organizzate alcune attività online che confermano l’interesse verso il comprensorio dei Nebrodi.

Con l’ausilio delle nuove tecnologie sono state organizzate alcune attività online confermando l’interesse verso il comprensorio dei Nebrodi, del quale sono stati illustrati sia gli aspetti scientifici, con particolare riguardo alle geodiversità e alla trattazione delle politiche di sviluppo in termini di sostenibilità e riqualificazione ambientale.

Ad introdurre i lavori è stato il presidente del parco, Domenico Barbuzza, che ha fatto un plauso al lavoro degli organizzatori e dei docenti. Il parco ha garantito tutte le attività formative programmate nel corso dell’anno, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, confermando le potenzialità dell’ente e la professionalità degli addetti ai lavori.

Valerio Agnesi, ordinario di geologia ambientale all’università di Palermo e direttore del DiSTeM, dipartimento scienze della terra e del mare, nel portare il saluto dell’ateneo, ha presentato il programma e illutrato le iniziative future, ricordando con piacere le tante attività svolte sinergicamente con il parco che si conferma un laboratorio a cielo aperto. Matteo Cammarata, ordinario di zoologia e coordinatore del dipartimento, ha curato le attività progettuali sui Nebrodi che hanno visto come relatori per gli studenti coinvolti nel progetto i docenti Massimo Geraci, Antonio Spinnato, Fortunata Bua, Sara La Rosa, Maria D’Amico per la prima giornata e Matteo Cammarata, Valerio Agnesi, Luca Sineo, Angelo Troia e Paola Gianguzza per la seconda.