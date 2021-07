Capo d’Orlando (Me): stipendi in arrivo

A Capo d’Orlando, nel messinese, sono in arrivo gli stipendi per i dipendenti comunali. Lo comunica la Cisl Fp che, nel frattempo, auspica un “dialogo con l’amministrazione per dare serenità al personale”. Lo dichiarano il referente territoriale del sindacato, Alfredo Mobilia e il referente alla contrattazione Mario Sidoti Migliore, dopo aver preso atto favorevolmente dell’annuncio del sindaco Ingrillì sul pagamento di due mensilità entro questa settimana e la corresponsione di un altro stipendio tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto.

“Continueremo a vigilare come abbiamo sempre fatto durante questa vertenza affinché le promesse siano mantenute. I lavoratori vivono una situazione di incertezza e quindi chiediamo un tavolo di confronto – scrive il sindacato – assieme a tutte le altre organizzazioni sindacali e gli RSU, in modo che ognuno possa esprimere liberamente il proprio punto di vista, le proprie opinioni e delle proposte affinché da settembre si arrivi al regolare pagamento degli stipendi come da contratto e da norme di legge”.