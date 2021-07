Siracusa: si apre l’Ortigia film festival

Domani ad Ortigia cerimonia di apertura del Film festival 2021. Il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Domani, lunedì 12 luglio appuntamento all’Arena Minerva dalle 20.30 con Steve Della Casa e Stefano Amadio che faranno gli onori di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro Balletti e il programma e le novità della tredicesima edizione del festival.

Alle 21.00 all’arena Minerva, ad inaugurare il festival sarà “Maschile singolare” di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze, quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Al termine della proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo Commare incontreranno il pubblico del festival.

Alle 23.00 nell’area Minerva, per la sezione “cinema e teatro”, sarà la volta di Carnage di Roman Polanski, a 10 anni dall’uscita nelle sale. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere un problema tra i rispettivi figli innescando una esilarante carneficina dialettica.

Nell’arena Logoteta, alle 21.30, la proiezione di “Tra le immagini di Mina – l’arte di Mauro Balletti dei registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra l’evoluzione di un sodalizio umano e professionale tra Mina e Balletti, nato agli inizi degli anni Settanta e descritto per la prima volta dalla viva voce dello stesso fotografo e artista. Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il pubblico. Seguirà, alle 23.00, il concorso internazionale documentari “Disco ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno.

Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

Per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma. L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.

Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.

Questi i Premi del festival per la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior Interprete OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e premio Cinemaitaliano.info al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i documentari, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sarà assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documentario.

Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai Cinema Channel OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival, come ogni anno, assegnerà il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.

Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.