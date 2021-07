Pollina (Pa): iniziativa solidale con il trofeo Bindi PadelArtisti

Appuntamento al resort premium Pollina, nel palermitano, dal 12 al 15 luglio prossimi con il trofeo Bindi PadelArtisti, il primo disputato dalla PadelArtisti, squadra di appassionati di questa disciplina sportiva che sta spopolando in tutto il mondo. La PadelArtisti è una formazione composta da personaggi noti del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport, che giocano per cause benefiche, sposate dall’associazione.

Il trofeo Bindi, il primo giocato dalla PadelArtisti, la formazione di personaggi della tv, dello spettacolo e dello sport che scende in campo per disputare competizioni in favore di cause benefiche, giunge alla sua seconda tappa. Dopo il debutto in Versilia, vinto dalla coppia Mara Santangelo, stella del tennis italiano e del bello della tv Marcelo Fuentes, il team di artisti e sportivi appassionati di padel per tornare in campo ha scelto la Sicilia. E lo ha fatto con la partnership con il gruppo aeroviaggi, prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nel 2019 e seconda catena italiana specializzata in località di mare, insignita del premio Booking traveller review Awards 2021.

Moreno Morello Matteo Branciamore ed Emiliano Ragno Jimmy Ghione Vincitori primo torneo Bindi Padel Adriana Volpe Gilles Rocca Precedente 1 di 6 Successivo

Scenderanno in campo Gilles Rocca e Roberto Ciufoli reduci dall’Isola dei Famosi, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, Giacomo “Ciccio” Valenti, Ludovico Fremont, Marco Bonini, Sofia Bruscoli, Emiliano Ragno, Antonio Mezzancella e Georgia Manci, Marco Vivio e Pippo Palmieri. L’evento avrà luogo dal 12 al 15 luglio nella splendida cornice del Pollina Premium Resort.

Tanti gli sponsor che sostengono l’iniziativa e che contribuiranno alla perfetta riuscita della manifestazione: Bindi Dessert, Salumificio Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna, Givova, Federici Sofà e Huracan, fornitore ufficiale delle pale (non chiamatele racchette) della PadelArtisti.

PadelAertisti ha scelto di sostenere “Il sorriso negli occhi di Micol” per sensibilizzare il pubblico sulla storia della piccola Micol di 4 anni e della giovane mamma Beatrice, che ogni giorno combattono insieme contro una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX).