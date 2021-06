Palermo: l’ISSPE rinnova le sue cariche

L’ISSPE, istituto siciliano di studi politici ed economici di Palermo ha rinnovato le cariche all’interno del suo organigramma. Riconfermato alla presidenza, Umberto Balistreri. Lo affiancherà nella veste di vicepresidente sarà Fabrizio Fonte, mentre completano il consiglio direttivo Carlo Puleo, Valentina Balistreri e Lucrezia Pinnavaia.

L’ISSPE, in tutti questi anni, con i suoi convegni e i suoi seminari, le sue conferenze e le sue tavole rotonde, con gli incontri-dibattito sui temi più significativi della società siciliana, ha stimolato, soprattutto nei giovani, l’idea che il vero cambiamento debba passare anche dall’impegno culturale sul territorio. Questa tradizione di dialogo e di trasmissione dei valori continuerà, sempre nel segno dell’eredità lasciata dai fondatori, attraverso le prossime sfide che verteranno, ad esempio, sul tema dell’antimafia.

È tutto pronto per l’imminente ricorrenza del 19 luglio, giorno in cui si ricorda la strage di via D’Amelio. Si terrà una manifestazione online organizzata insieme al centro studi Dino Grammatico di Custonaci e all’istituto parificato Platone di Palermo dal tema: “in memoria di Paolo – le parole di Borsellino”, perché proprio nell’archivio dell’ISSPE è stata recuperata la registrazione di una conferenza tenuta nel 1989 proprio da Paolo Borsellino a Sala delle Lapidi a Palermo.

Sono stati estratti sette passaggi chiave, facendo introdurre il video da Salvatore Borsellino e concludere dall’ex magistrato Carlo Palermo, anche lui vittima di un attentato per mano mafiosa e poi commentato da giornalisti, da rappresentanti delle istituzioni e da magistrati.