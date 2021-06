Catania: ruba smartphone ad una cassiera, denunciato

Ha rubato uno smartphone di proprietà di una cassiera a Catania in corso delle Province ed è stato denunciato per furto aggravato. È stato possibile scoprirlo grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato e diverse volte denunciato per analoghi reati commessi ai danni di titolari e dipendenti di attività commerciali ricadenti nel centro storico.

Un’altra persona di 26 anni è stata denunciata per furto con destrezza di telefono cellulare avvenuto in via Cristoforo Colombo. L’uomo, con la scusa di dover effettuare una chiamata urgente, ha chiesto alla vittima di prestargli il proprio smartphone che ha preso per poi dileguarsi per le vie limitrofe. Il pluripregiudicato è stato individuateo quale autore del furto e riconosciuto senza alcun dubbio dalla vittima.